Vezirhan'da Kutsal Topraklara Gidecek Hacı Adayları Uğurlandı

Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediyesi'nden hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için uğurlama töreni düzenlendi.
Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belde sakinlerinden İdris Özkan, eşi Ufuk Fidan ve Nevriye Taşkın'ı hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara uğurladı. Burada bir açıklama yapan Başkan Duymuş, "Beldemiz sakinlerinden İdris Özkan ve eşi, Ufuk Fidan ve Nevriye Taşkın'ı umre ibadetlerini yapmak üzere kutsal topraklara uğurladık. Rabbim yapacakları ibadetleri kabul eylesin. Allahn hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip eylesin" dedi. - BİLECİK
Bilecik,Vezirhan
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:36