Vezirhan'da 'Plastik Poşete Hayır' Kampanyasına Destek

Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediyesi 'Plastik
Poşete Hayır' kampanyasına destek verdi.
Vezirhan Belediyesinde hazırlatılan bez çantalar belde pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dağıtıldı. Konuyla akalı açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Hükümetimizin çevre kirliliğini önleme ve plastik poşet kullanımının sonlandırılması çalışmaları kapsamında başlatılan plastik poşete hayır kampanyasına belediyemizden destek verdik. Belediyemizin hazırlattığı bez çantaları beldemiz pazarında vatandaşlarımıza dağıtarak plastik poşet kullanımının önüne geçmek için adım atıyoruz ve bilinç oluşturmak istiyoruz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA