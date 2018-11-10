Vezirhan'da Sondaj Çalışmaları

Bilecik
'in Vezirhan
Beldesi'nde sıcak su bulmak amacıyla sondaj çalışmaları başladı.
Vezirhan'da Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü tarafından, sıcak su bulmak kaydıyla sondaj çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, yetkililerden bilgi aldı. Burada bir açıklamada bulunan Duymuş, "Beldemiz Sakarya
kıyısında bulunan arazide Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü (MTA) tarafından sıcak su bulmak amacıyla sondaj çalışmaları başlamıştır. Çalışmalarımızı yerinde inceleyerek, çalışanlarımıza kolaylıklar diledik. Yapılan bu çalışmada emeği geçen Enerji Bakanımız Fatih Dönmez
'e teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK
Bilecik,Vezirhan
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:46