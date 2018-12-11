Vezirhan Yeni Camii'nde Çalışmalar Tamamlandı

11 Aralık 2018 Salı 11:05



11 Aralık 2018 Salı 11:05

Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde bulunan Yeni Camii'nde çevre düzenleme, parke ve yol genişletme çalışmaları tamamlandı.Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, "Beldemiz Yeni Cami çevre düzenleme, parke ve yol genişletme çalışmalarımız tamamlandı. Yeni Camii çevresi ve sokağımız eskisinden daha güzel hale geldi. Çalışmalarda emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Halkımızın rahat yaşaması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK