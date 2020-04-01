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Vezirköprü Bakkallar Odasından evde kalanlara alışveriş imkanı

Vezirköprü Bakkallar Esnaf Odası Başkanlığı, "Evde Kal Türkiye" çağrısına destek veriyor.

01.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:58
Vezirköprü Bakkallar Odasından evde kalanlara alışveriş imkanı
Vezirköprü Bakkallar Esnaf Odası Başkanlığı, "Evde Kal Türkiye " çağrısına destek veriyor.

İlçede bulunan tüm bakkal esnafını organize eden Vezirköprü Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Ümit Çörüş, koronavirüs tehlikesine karşı sokağa çıkamayan vatandaşların siparişlerini evlerine teslim ediyor.

Çörüş, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde olduğu gibi ilçelerinde de koronavirüse karşı bir dizi tedbir alındığını söyledi.
Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma yasağına ve diğer vatandaşların da mecbur kalmadıkça sokağa çıkmaması uyarısına yürekten katıldıklarını belirten Çörüş, "Odamıza bağlı esnaf arkadaşlarımızla evlere alışveriş hizmeti desteğini vermeye başladık. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına başlattığımız bu çalışma ile evi nerede olursa olsun, telefonla odamızı ya da bizleri araması yeterli. Tüm ihtiyaçlarını ona en yakın bakkal esnafımıza ya da alışveriş yaptığı bakkala yönlendirerek karşılıyoruz." dedi.
Vatandaşların bu çalışma ile ek bir ücret ödemeden satış fiyatı ile alışverişini yapabildiğini anlatan Çörüş, "Amacımız bu zor günleri hep birlikte el ele vererek atlatmaktır.Yakınları Vezirköprü'de bulunan ancak kendisi il dışında görev yapan vatandaşların da yardımına koşuyoruz." diye konuştu.
İlçede bir asker ailesinin de ihtiyaçlarını teslim ettiklerini aktaran Çörüş, şunları kaydetti:
"Yurtdışında görevli bir asker kardeşimiz ailesinin yalnız olduğunu ve sokağa çıkamadıklarını söyledi. Sosyal medyada yaptığımız çağrılar üzerine bizi arayıp ailesi için sipariş verdi. Biz de bu siparişleri aileye en yakın bakkalımıza hazırlatarak evine ulaştırdık. İlçeye uzak bir kırsal mahallede dahi olsa en yakın bakkal esnafımızla iletişime geçip siparişlerini ulaştırıyoruz. Vatandaşımızın her zaman yanında olacağız." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Vezirköprü, Türkiye, Güncel
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