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Vezirköprü Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Vezirköprü Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek için olağanüstü toplandı.

15.10.2019 10:38Vezirköprü Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Vezirköprü Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek için olağanüstü toplandı.
Meclis Başkanı İbrahim Sadık Edis başkanlığında yapılan toplantıda Meclis'e sunulan destek bildirisi Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.
Destek bildirisini okuyan Edis, "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır." dedi.
Edis, Vezirköprü Belediyesi olarak ilçe merkezindeki ev ve iş yerlerine asılmak üzere Türk bayrağı dağıtılacağını söyledi.

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Kaynak: AA

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