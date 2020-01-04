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Vezirköprü'de 2019 yılı nüfus istatistikleri açıklandı

Vezirköprü ilçesinde 2019 yılı nüfus istatistikleri belli oldu.

04.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:12 Vezirköprü'de 2019 yılı nüfus istatistikleri açıklandı
ilçesinde 2019 yılı nüfus istatistikleri belli oldu.
Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürü Halis Bilen, doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve diğer beyanlarla ilgili 2019 verilerini açıkladı.

Verilere göre, Vezirköprü'de geçen yıl 528 kişi vefat etti, bin 501 bebek dünyaya geldi.
İlçe genelinde 696 evlenme işlemi yapılırken, boşanma ise 90 olarak kayıtlara geçti.
Bir önceki yıl ise evlenme 779 iken, boşanma 89 olarak gerçekleşmişti.

Nüfus müdürlüğünde 17 bin 201 kişi yeni kimlik kartlarını almak için başvuruda bulunurken, 2 bin 294 kişi sürücü belgesini yenileme, bin 53 kişi de yeni sürücü belgesi çıkarmak için başvuru yaptı.

Vezirköprü, Güncel

Kaynak: AA

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