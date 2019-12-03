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Vezirköprü'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Vezirköprü ilçesinde program düzenlendi.

03.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:16Vezirköprü'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçesinde program düzenlendi.
Anakucağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Merkezin kurucusu Şaban Akça, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi vererek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan ise engelli bireylerin topluma kazandırılması gerektiğine dikkati çekti.
Engellileri sadece bir gün hatırlamak ve sonrasında unutmanın doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulayan Demircan, "Engelli kardeşlerimizin spor, sanat, edebiyat, siyaset ve iş dünyası da dahil olmak üzere her alanda topluma örnek insanlar olabilmeleri için üzerimize düşen görevleri yapmamız gerekir." dedi.
Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu.
Programa Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Vezirköprü Merkez Karakol Komutanı Teğmen Ramazan Parlak, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, Gençlik ve İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Vezirköprü Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Muhammet Kara ile vatandaşlar katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Vezirköprü, Akça, Güncel

Kaynak: AA

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