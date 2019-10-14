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Vezirköprü'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

14.10.2019 15:48Vezirköprü'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, B.K. (30) ile Ankara'da ikamet eden köylüsü A.Ü. (28) arasında sosyal medya üzerinden tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından ilçeye gelen A.Ü, Saraycık mevkisinde B.K. ile yolda karşılaştı.
İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K, A.Ü'yü bıçakla yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

B.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Vezirköprü, Ankara, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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