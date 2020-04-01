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Vezirköprü'de bir mahalle karantinaya alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

01.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:58
Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Ovacık Mahallesi'nin karantina altına alındığı duyuruldu.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği kaydedildi.
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Vezirköprü’de bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Ovacık Mahallesi, Vezirköprü, Karantina, Samsun, Güncel

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Vezirköprü'de bir mahalle karantinaya alındı
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