Vezirköprü'de "Dev Semaver Maketi" İlgi Çekiyor

Vezirköprü
Belediyesi tarafından ilçe girişine konulan "dev semaver maketi" ilgi odağı oldu.
İlçenin tanıtımına katkı sağlamak ve ilçeye özgü semaveri ön plana çıkarmak amacıyla Vezirköprü Belediyesi tarafından yaptırılan yassı "dev semaver maketi", ilçenin girişine konuldu.
Boyutu ile dikkati çeken yassı semaver, vatandaşların da ilgi odağı oldu.
Vezirköprü Belediyesi tarafından yapılan başvuru sonucunda geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu, ilçeye özgü yassı semaveri tescillemişti.
Kalaylı sac malzemeden yapılan yassı semaver, ilçe halkı tarafından yaygın olarak kullanılıyor.
İlçede üç işletme tarafından el işçiliği ile üretilen semaverin satışı da 8 işletmede gerçekleştiriliyor.
Tarihi Bedesten içinde üretilen yassı semaverin fabrikasyon üretimine geçilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.
İlçe sakinlerinden Murat Erdem
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dev semaver maketinin ilçe tanıtımına katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getirerek, "İlçemizde üretilen yassı semaverin patenti alınarak ilçemiz adına tescillenmişti. Bu aşamadan sonra sembol haline gelen yassı semaverin ilçemiz girişine maketinin yapılması da güzel oldu." diye konuştu.
Vezirköprü
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:57