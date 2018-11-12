Vezirköprü'de Doğu Türkistan İçin Yürüyüş Düzenlendi

Çin
'in Doğu Türkistan
'da uyguladığı politikalar, Vezirköprü
ilçesinde yapılan yürüyüşle protesto edildi.
Doğu Türkistan Karadeniz
Sorumlusu Halil İslamoğlu ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikaları protesto için yürüyüş düzenlendi.
Protesto için Orgeneral Faruk Cömert
Parkı'ndan toplanan grup, Vezirköprü Belediyesi önünde kadar yürüyüş yaptı.
Doğu Türkistan Yeni Nesil Harekatı Başkanı Abdusselam Teklimekan, yürüyüş sonurda yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da her yıl yaklaşık 3 bin kişinin sebepsiz yere katledildiğini söyledi.
Bölgede, Kardeş Aile Projesi kapsamanda her eve bir Çinli yerleştirildiğini dile getiren Teklimekan, "Burada tahammül sınırlarını zorlayan büyük işkenceler var. Madem ki biz Müslümanız, bir Allah'a, bir kitaba ve bir Peygamber'e inanmışız, o zaman görev ve sorumluluklarımız var. Bu zulme hep beraber dur demeliyiz." dedi.
Doğu Türkistan Karadeniz Sorumlusu Halil İslamoğlu da yapılan zulme karşı tek yürek olunması gerektiğini söyledi.
Vezirköprü Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar
, Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanı Hasan Dursun, AK Parti
Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt da katıldığı etkinlik sonunda Doğu Türkistan için dua edildi.
Çin Halk Cumhuriyeti,Vezirköprü,Doğu Türkistan
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:20