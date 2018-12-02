Vezirköprü'de Ev Yangını

Vezirköprü
i·lçesi·nde bir evde çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu.
Alınan bilgiye göre, Taşkale
Mahallesi'nde Erol Kılavuz'a ait evde, kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.
Patlama sesi duyan mahalle sakinleri evden dumanların çıktığını görünce itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale gelirken patlama esnasında evin camları da sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü.
Otomobil de küçük çapta hasar meydana geldi.
Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
Taşkale,Vezirköprü
02 Aralık 2018 Pazar 15:55