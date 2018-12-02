02 Aralık 2018, 15:55
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Vezirköprü'de Ev Yangını

Vezirköprü

Vezirköprü i·lçesi·nde bir evde çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu.

Vezirköprü i·lçesi·nde bir evde çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu.


Alınan bilgiye göre, Taşkale Mahallesi'nde Erol Kılavuz'a ait evde, kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

Patlama sesi duyan mahalle sakinleri evden dumanların çıktığını görünce itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale gelirken patlama esnasında evin camları da sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü.

Otomobil de küçük çapta hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Taşkale,Vezirköprü
02 Aralık 2018 Pazar 15:55