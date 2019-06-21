21.06.2019 10:20
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Vezirköprü'de halk oyunları ve türküler buluştu

Vezirköprü

Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği (VEGED) Halk Oyunları Topluluğu tarafından sahnelenen yöresel halk oyunları gecesi beğeni topladı.

Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği (VEGED) Halk Oyunları Topluluğu tarafından sahnelenen yöresel halk oyunları gecesi beğeni topladı.

Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen gecede halk oyunları gösterileri sunulurken, oyunlar arasında saz ekibinin söylediği türküler de geceye renk kattı.
"Türk Halk Oyunları Türkülerle Buluşuyor" temasıyla düzenlenen etkinlikte Bingöl, Artvin, Samsun, Ege ve Trabzon yörelerine ait yöresel halk oyunları sahnelendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı gecede sahnelenen halk oyunları ve söylenen türküler, katılımcıların beğenisini kazandı.
Kaynak: AA
Vezirköprü, Güncel

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