Vezirköprü'de Kan Bağışı Kampanyası

Vezirköprü
ilçesinde Türk Kızılayı
tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Köprülüler Anadolu Lisesi
ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve üç gün sürecek kampanyaya öğrenci velileri de destek verdi.
Kan bağışında bulunarak, yetkililerden bilgi alan Kaymakam Kudret Kurnaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci içerisinde olmalarının önemli olduğunu söyledi.
Kan bağının önemine işaret eden Kurnaz, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimize kan bağışının önemini anlatmak adına kızılay ekipleri ile birlikte gönüllü olarak görev aldırıyoruz. Çocuklarımıza bu işin önemini bizzat icra ederek öğretiyoruz. Bizler de öğrencilerimizin velileri ve kurumlarda çalışan memur arkadaşlarımızla birlikte bağış yaparak destek oluyoruz. Kan bağışının artmasını ve bu konuda bilincin artmasını temenni ediyor, katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum."
Anadolu Lisesi,Türk Kızılayı,Vezirköprü
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:13