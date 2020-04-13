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Vezirköprü'de karantina günleri

Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süre boyunca giriş ve çıkışların yasak olduğu Samsun'un Vezirköprü ilçesinde emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor.

13.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:06
Vezirköprü'de karantina günleri
Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süre boyunca giriş ve çıkışların yasak olduğu Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor. Seyahat izin belgeleri olmayan araç ve kişilerin ilçeye giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Samsun'da daha önce bir mahallesi karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi, korona virüs vakalarının artmasından dolayı tamamen karantina altına alındı. Samsun Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından "Vezirköprü ilçesinde Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; ilçe merkezine; ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde 14 gün boyunca yasaklanmasına karar verilmiştir" açıklaması yapılmıştı.

İlçenin tüm giriş ve çıkış yerlerinde hummalı bir çalışma başlatan emniyet güçleri izin belgelerinin yanı sıra maske ve sosyal mesafe kurallarını da denetliyor. Kurallara uymayanlara ceza işlem uygulanıyor.

"Seyahat izin belgesi olmayanlar geri gönderiliyor"

İlçe giriş ve çıkışlarda araçlar kuyruklar oluşturdu. Kimi zaman yoğunluklar oluşan giriş ve çıkışlarda izin belgesi olmayanlar polisi ikna çabasına girdi. Maske kullanmayan ve araç içinde sosyal mesafe kurallarına uymayanlara emniyet güçleri tarafından uyarılarda bulunuldu. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Valiliği, Koronavirüs, Vezirköprü, Samsun, Güncel
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