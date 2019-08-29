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Vezirköprü'de lokantaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Vezirköprü ilçesinde bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

29.08.2019 21:04 Vezirköprü'de lokantaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Vezirköprü ilçesinde bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Saraycık Mahallesi'nde bulunan bir lokantanın önünde geçen Zeynel S. (30), yanında bulunan av tüfeğiyle lokantaya doğru ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
O sırada lokantanın önünde oturan Elvan Çıplak (18), Hasan (53) ve oğlu Mehmet Çalışkan (18) yaralandı.
Ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Çalışkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
Olay yerinden kaçan saldırgan jandarma ekiplerince yakalandı.

Vezirköprü, Saraycık, Güncel

Kaynak: AA

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