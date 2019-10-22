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Vezirköprü'de Mehmetçik kermesi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Köprülüler Anadolu Lisesi, Mehmetçik'e destek kermesi düzenledi.

22.10.2019 09:58Vezirköprü'de Mehmetçik kermesi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Köprülüler Anadolu Lisesi, Mehmetçik'e destek kermesi düzenledi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermese büyük ilgi gösterildi. Stantlarda sunumu yapılan yiyecekleri öğrenci ve velilerin hazırladığı belirtildi. Kermesten elde edilen gelirin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı bildirildi. Köprülüler Anadolu Lisesi Müdürü Resul Özata her yıl mezun olan öğrenciler için yapılan kermesin öğrencilerin talebi üzerine Mehmetçikler için yapılması kararı aldıklarını belirterek, "Öğrencilerin bu talebini yerinde bularak çok memnun olduk. Bu anlamlı kermes için tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Milletimizi yok etmeye çalışan iç ve dış mihraklara karşı birlik beraberliği perçinleyen bu tür faaliyetler Mehmetçik'e maddi destekten çok manevi destek sağlamaktadır. Kermese katkı sağlayan öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum" diyerek zor günlerdeki milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan da bu anlamlı etkinlik için okul idaresi ve öğrencileri tebrik etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek stantlardaki yemekler sunuldu. Yoğun katılımın gözlendiği kermesi yapmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten öğrenciler okulu bayraklarla donatarak anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Kermese İlçe Gençlik Spor Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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