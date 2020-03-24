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Vezirköprü'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayanlar, polis tarafından uyarılarak evlerine götürüldü.

24.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:18
Vezirköprü'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi
Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayanlar, polis tarafından uyarılarak evlerine götürüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak polis otosuyla evlerine bırakıldı.
Yaşlıları evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran polis memurları, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının evlerinde ekiplerce karşılanacağını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler : Vezirköprü, Samsun, Polis, Güncel

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