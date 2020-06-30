Vezirköprü'de trafik kazası güvenlik kamerasında

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir otomobilin kaldırımdaki telefon hat dağıtım kutusuna çarpması, güvenlik kamerasına yansıdı.

30.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:11
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir otomobilin kaldırımdaki telefon hat dağıtım kutusuna çarpması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, M.G. (59) idaresindeki 55 PM 520 plakalı otomobil, 523. Sokak'taki yokuştan indiği sırada kaldırımda bulunan telefon hat dağıtım kutusuna çarptı.
Sürücünün yaralanmadan atlattığı kaza anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazanın ardından polis ekipleri, M.G'yi alkol muayenesi için hastaneye götürdü. Sürücü hakkında alkollü araç kullandığı ve kamu malına zarar verdiği iddiasıyla cezai işlem yapılacağı öğrenildi. Vezirköprü’de trafik kazası güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Etiketler: Vezirköprü, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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