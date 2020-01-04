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Vezirköprü'nün 2019 yılı trafik istatistikleri açıklandı

Vezirköprü ilçesinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 353 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

04.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:08 Vezirköprü'nün 2019 yılı trafik istatistikleri açıklandı
ilçesinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 353 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü bildirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Büro Amirliği ile İlçe Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı istatistiklerine göre, ilçede 2019 yılında 243 trafik kazası meydana geldi.
Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 92'si yaralamalı, 41'i maddi hasarlı trafik kazasında 153 kişi yaralandı.
Jandarma sorumluluk bölgesindeki ise 84'ü yaralamalı, 25'i maddi hasarlı, 1'i de ölümlü trafik kazası meydana geldi.
Kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı.

Vezirköprü, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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