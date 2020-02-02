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Vezirköprü'nün "Tahtaköprü kilimi" ve "Susuz bezi"ne coğrafi işaret

Vezirköprü Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin çalışmaları sonucu yöreye özgü "Tahtaköprü kilimi" ve "Susuz bezi"ne coğrafi işaret belgesi alındı.

02.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:30Vezirköprü'nün
Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin çalışmaları sonucu yöreye özgü "Tahtaköprü kilimi" ve " bezi"ne coğrafi işaret belgesi alındı.

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaret belgesinin önemine işaret ederek, "Tahtaköprü kilimi" ve "susuz bezi"n ilçe tanıtımına katkı sunacağını ifade etti.
Edis, üretimi yapılacak ürünlerin ilçede bir mağazada satılacağını ayrıca internet üzerinden de hem yurt içine hem de yurt dışına satışlarının olacağını aktardı.
Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya ise Türkmen kültürünün yerel bir sanatı olarak nitelendirilen Tahtaköprü kilimi ve Susuz bezi kültürün yaşatılmasında ve patentinin alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Doğal yün ve kök boyalardan üretimi yapılan ürünler Tahtaköprü ve Susuz Mahallesi'ndeki tezgahlarda dokunuyor.

İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü, Susuz, Edis, Güncel

Kaynak: AA

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