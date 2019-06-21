21.06.2019 13:53
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Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü yangın sezonuna hazır

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü yangın sezonuna hazır

Yaz sezonunun başlamasıyla orman yangını ihtimaline karşı Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde hazırlıklar tamamlandı.

Yaz sezonunun başlamasıyla orman yangını ihtimaline karşı Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde hazırlıklar tamamlandı.

Hazırlıklar kapsamında Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü Çaputlu Yangın İlk Müdahale Biriminde yangın tatbikatı yapıldı.
Tatbikatta 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile 3 yangın ilk müdahale aracının donanımları ve araç teçhizatları gözden geçirildi.

Yangın ilk müdahale işçilerinin kişisel yangın donanımları ve yangında kullanılması gereken malzemeleri tek tek incelenerek kullanımları hakkında bilgi verildi ve uygulamalar yapıldı.

Tatbikata Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, Müdür Yardımcısı Levent Morkan, orman işletme şefleri ve yangın işçileri katıldı.
Kaynak: AA
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