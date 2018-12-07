Vezneciler patlaması davasında terör örgütü yöneticilerine kırmızı bülten

Vezneciler
patlaması davasında terör örgütü yöneticilerine kırmızı bültenMahkeme PKK
'nın yöneticileri Murat Karayılan
, Cemil Bayık
ve Duran Kalkan
'ın da arasında bulunduğu 12 kişi hakkında kırmızı bülten kararı verdi
İSTANBUL - Vezneciler saldırısı davasında mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK'nın yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da arasında bulunduğu 12 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlem yapılmasına karar verdi. İstanbul
Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da çevik kuvvet otobüsüne yönelik terör saldırısında 6'sı polis 12 kişinin şehit edilmesine ilişkin 8'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada söz alan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerine karar verilmesini istedi. Sanıkların ve avukatlarının taleplerinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, davanın firari sanıkları olan ve haklarında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK'nın üst düzey isimleri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da arasında bulunduğu 12 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlem yapılmasına karar verdi.Olayın geçmişiVezneciler'de, 7 Haziran 2016 tarihinde, çevik kuvvet otobüsüne yönelik, PKK terör örgütü üyesi Eylem Yaşa tarafından bomba yüklü bir araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında, 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybetmişti. Eylem talimatını verdiği belirtilen terör örgütü yöneticileri Murat Karayılan, Duran Kalkan, Mustafa Karasu
ve Cemil Bayık'ın da arasında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında dava açılmıştı.İddianamede, saldırıda yaşamını yitiren 6'sı polis 12 kişi "maktul", 12 kişi "mağdur", aralarında polis memurlarının da bulunduğu 156 kişi de "müşteki" olarak yer almıştı.İddianamede, sanıkların, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme", "Olası Kastla Bombalama Suretiyle Öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6'şar kez ise müebbet hapis cezası istenmişti.
Vezneciler
07 Aralık 2018 Cuma 18:12