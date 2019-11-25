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Vezneler hafta sonu açık olacak

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün, vatandaşların Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri kapsamında vatandaşların işlemlerinin daha rahat yapabilmeleri için hafta sonları çalışacağı açıklandı.

25.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:14Vezneler hafta sonu açık olacak
Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün, vatandaşların Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri kapsamında vatandaşların işlemlerinin daha rahat yapabilmeleri için hafta sonları çalışacağı açıklandı. Son ödeme tarihinin 30 Kasım 2019 Cumartesi Günü olduğunu vurgulayan yetkililer, 30 Kasım-1 Aralık 2019 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasında gişelerin açık olacağını, bu saatler arası vatandaşların ödemelerini yapabileceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Yaşam

Kaynak: İHA

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