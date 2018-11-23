Vezneler Hafta Sonu da Açık Olacak

Tepebaşı
Belediyesi yetkilileri, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 2'inci taksiti için son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğunu hatırlatarak, Tepebaşı Belediyesi veznelerinin hafta sonunda açık olacağı bilgisini verdi.
Vergi yükümlülüğü bulunan vatandaşlar, taksitlerini birçok yöntem ile yatırabilecek. Tepebaşı Belediyesi vezneleri hafta içi her gün mesai saatlerinde hizmet verirken, hafta sonunda da 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.
"Mobil vezne kolaylığı"
Çeşitli gün ve saatlerde mahallelerde tahsilat yapacak olan Tepebaşı Belediyesi mobil vezne tahsilat aracı da vatandaşların hizmetinde olacak. Engelli, yaşlı, sağlık sorunu bulunan ve çeşitli sebeplerle vergisini yatırmak üzere belediyeye gidemeyecek olan vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini gerçekleştirebilecek. Mobil vezne tahsilat aracının hangi gün ve saatlerde hangi mahallede hizmet edeceği listelenirken, vatandaşlar 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşarak konu hakkında bilgi alabilecek. Ayrıca vatandaşlar cumartesi ve pazar günleri 11.00-18.00 saatleri arasında Espark AVM'de, vergi ödemelerini yapabilecek. Tepebaşı sakinleri Tepebaşı Belediyesi'nin web sitesi üzerinden online işlemler menüsüne ulaşarak ve Halk Bankası
şubelerinden de sicil kodu ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. - ESKİŞEHİR
Tepebaşı