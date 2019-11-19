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Veznelerde hafta sonu mesaisi

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor.

19.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:54Veznelerde hafta sonu mesaisi
Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. Vergi ödemelerini yapacak vatandaşlar için Yunusemre Belediyesi veznelerinin hafta sonu da hizmet vereceği açıklandı.

Yunusemre ilçesine ait Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerin son güne bırakılmaması istenirken, Yunusemre Belediyesi veznelerine giden vatandaşların nakit veya kredi kartı ile 2 Aralık 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapabileceği bildirildi. Belediye veznelerinin, hafta içi ödeme imkanı bulamayan vatandaşlar için önümüzdeki 2 hafta sonu tam mesai yapacağı açıklandı. Ayrıca Halk Bankası şubeleri aracılığıyla ödeme yapma imkanı sunulan vatandaşlar, Yunusemre Belediyesinin İnternet sitesi içindeki e-belediye uygulamasından da borçlarını sorgulayıp ödemelerini yine İnternet üzerinden yapabilecekler. - MANİSA

Ekonomi

Kaynak: İHA

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