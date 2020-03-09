VGC, Vanspor maçı sonrası çıkan olayla ilgili açıklama yaptı
Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), Vanspor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının ardından çıkan olayla ilgili açıklama yaptı.
09.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:18
Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), Vanspor- Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının ardından çıkan olayla ilgili açıklama yaptı.
VGC'den yapılan açıklamaya göre, 08 Mart'ta Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sona eren Vanspor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının ardından, bazı gazeteciler ile Vanspor kulüp yöneticileri arasında istenmeyen olaylar yaşandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu bağlamda hiçbir futbolcu saha dışı olaylara müdahil olmamalı yine bir gazeteci de kentinin takımına sahip çıkarken holigan davranış sergilememelidir. Aynı zamanda bir kulüp başkanı da başkanlığına yakışır bir tavır sergilemelidir. Dolayısıyla yaşanan olaylar taraflı tarafsız spor ahlakı bağlamında bizler kadar herkesi derinden üzmüştür. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti olarak bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz."
VGC'den yapılan açıklamaya göre, 08 Mart'ta Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sona eren Vanspor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının ardından, bazı gazeteciler ile Vanspor kulüp yöneticileri arasında istenmeyen olaylar yaşandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu bağlamda hiçbir futbolcu saha dışı olaylara müdahil olmamalı yine bir gazeteci de kentinin takımına sahip çıkarken holigan davranış sergilememelidir. Aynı zamanda bir kulüp başkanı da başkanlığına yakışır bir tavır sergilemelidir. Dolayısıyla yaşanan olaylar taraflı tarafsız spor ahlakı bağlamında bizler kadar herkesi derinden üzmüştür. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti olarak bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :VGC, Vanspor maçı sonrası çıkan olayla ilgili açıklama yaptı
Etiketler : Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Etimesgut, Spor
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