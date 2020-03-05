VHYes Filmi

Yönetmenliğini Jack Henry Robbins'in üstlendiği komedi film
inin başlıca rollerinde Kerri Kenney, Thomas Lennon, Mark Proksch, Courtney Pauroso ve Charlyne Yi yer alıyor.Yönetmen:
Jack Henry RobbinsSenaryo:
Jack Henry Robbins, Nunzio Randazzo, Nate GoldOyuncular:
Kerri Kenney , Thomas Lennon, Mark Proksch , Courtney Pauroso, Charlyne Yi, John Gemberling, Mason McNulty, Rahm Braslaw, Roy Abramsohn , Jaron Adams, Lindsley Allen, Robert Artz, Apolla Asteria, Nick Ballard, Weyes Blood, Kadhja Bonet, Juju Journey Brener, Chandra Brenner, Christopher Carullo, Francisco Casanova, Coral Cataldo, Madeleine Coghlan, Marcela De Luna, Jared Degado, Kit DeZolt, Christian Drerup, Paige Elkington, Arianne Few, Daniel Fissmer, V.J. FosterFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
VHYesYapımcı Firma:
Hot Winter FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
72 dk.Dağıtıcı Firma:
Hot Winter FilmsVizyon Tarihi:
01.01.2070 VHYes Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.