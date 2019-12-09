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Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 'Marka Zirvesi 2019'da konuştu

Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, 'Marka Zirvesi 2019' adlı konferansa katılarak konuşma gerçekleştirdi.

09.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:15Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 'Marka Zirvesi 2019'da konuştu
Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, 'Marka Zirvesi 2019' adlı konferansa katılarak konuşma gerçekleştirdi. Bayraktar'ın iş tecrübelerini gençlere aktardığı konferansa katılım yoğun oldu.

Dünyada ve 'de markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve bu amaçla gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ele alındığı "Marka Zirvesi 2019", 'de düzenlendi. Sektörde önemli bir yere sahip markaların temsilcilerinin öğrencilere deneyimlerini aktardığı konferansa gençler tarafından yoğun katılım sağlandı. Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar da konferansta yaptığı konuşmayla tecrübe ve birikimlerini gençlerle paylaştı.

Genç iletişimcilerin gelişimine katkı

Gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden, Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, "Üniversite öğrencilerine yönelik bu güzel organizasyona katıldığımız için çok memnun oldum. Bu organizasyonda iş hayatındaki tecrübelerimizi, çalışmalarımızı, stratejilerimizi öğrenci kardeşlerimizle paylaştık, bu arada bu konferansa katılan arkadaşlarımız bizim projelerimizde aktif olarak görev almaktalar, bundan dolayı çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yaşam merkezini anlatmaya çalıştım. Bizim yatırım hayatımızda bir mühendislik aşaması var yapım aşaması var bu gün bu zirvede iletişimci kardeşlerimizin bu planlama aşamasında geleceğe ışık tutarak ileriyi görmelerini ve ona göre hareket etmelerini anlattım " diye konuştu. - İSTANBUL

Ataşehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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