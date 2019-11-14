Haberler » 3. Sayfa » Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı! - Haber

Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı!

Manisa'da prematüre doğum yapan 35 yaşındaki bir kadın, bebeğini poşet içinde boş bir arsaya bıraktı. Emniyet ekipleri, vicdansız annenin arsaya bıraktığı bebeğin cansız bedenine ulaştı.

14.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:22

'da tedavi için gittiği hastanede sağlık çalışanlarının durumundan şüphelenerek hastane polisine bilgi vermesinin ardından sorgulanan 35 yaşındaki kadın, evde prematüre doğum yaptığını ve doğan bebeği bir poşet içinde Turgutlu'daki boş bir arsaya bıraktığını söyledi. Alınan bilgiler sonrası bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre evlilik dışı hamile kalan Zehra Y. isimli kadın evinde doğum yaptı. Prematüre doğan erkek bebeği bir poşet içinde boş bir arsaya bırakan Zehra Y. tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine gitti. Burada durumundan şüphelenen sağlık personeli durumu hastane polisine bildirdi. Polisin Zehra Y.'ye olayı sormasına üzerinde kadın durumu itiraf ederek, evde doğum yaptığını, bebeği boş bir arsaya bıraktığını itiraf etti.

İtiraf sonrası Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yiğitler Mahallesi Mert Sokak üzerinde bulunan boş arsada poşete sarılı bir erkek bebeği cesedi buldu. Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna getirilen bebek İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

TEDAVİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINACAK

Bebeğin annesi Zehra Y.'nin hastanede polis gözetiminde tedavi altında olduğu öğrenildi. Polis konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatırken Zehra Y.'nin tedavinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı!

Manisa, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
AÇIKÇASI:BU GİDİŞAT NEREYE NERDE VİCDANLAR
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KUZEYİN UŞAĞI:YAHU nasıl bir annesin. . o yavruya nasıl kıyarsın. aşağılık pislik. . insanlıktan nasip almamış mahlukat. . yüreğin. vicdanın sızlamıyormu. acımıyoru mu. hiç. ALLAH kahretsin seni. başka söz bulamıyorum. . . . YAZIKLAR OLSUN. . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:22 Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
19:17 Geri dönüşüm fabrikası alev alev yanıyor
19:10 Tekirdağ'da yağışla gelen feci kazada 2 kadın öldü 3 yaralı
19:14 Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajanıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
19:06 Başkentte feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
17:40 Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı
17:38 Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı!
16:47 Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
19:12 İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:25:01