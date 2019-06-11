Vicdansız annenin yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atıp kaderine terk ettiği görüntüler kamerada

Tayland'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 29 yaşında olduğu öğrenilen Waraporn isimli kadın yeni doğan bebeğini bakacak parası olmadığı için çöp konteynerine atıp kaderine terk etti. Çöpçüler tarafından bulunan talihsiz bebek koruma altına alınırken annenin yargılaması devam ediyor.

TALİHSİZ BEBEK 4 SAAT BOYUNCA ÇÖPTE KALDI

Samut Prakan şehrinde meydana gelen olayda, anne diğer çocukları ile motosiklet ile etrafta çöplük aradı. Yol kenarında bulunan çöp konteynerini gören anne, poşete koyduğu bebeğini çöplüğe attı. Yoldan geçenler ise annenin elindeki poşette bebek olduğunu bilmedikleri için anneye her hangi bir müdahale de bulunmadılar. Dört saat boyunca çöp konteynerinde kalan bebek, çöp toplama görevlisi tarafından fark edilip polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

BAKACAK GÜCÜ OLMADIĞI İÇİN ATTIĞINI SÖYLEDİ

Polis tarafından bulunan annenin polise verdiği ifadesinde, dört çocuğu olduğunu ve çocuklarına bakacak kadar parasının olmadığını bu yüzden bebeğini çöpe atmak zorunda kaldığını söyleyerek suçunu kabul etti.

YARGIYA HESAP VERECEK

Kocasının başka bir şehirde şoför olarak çalıştığını, bebeğini evin tuvaletinde doğurduktan sonra bebeği başkaları bulup sahiplenir diye çöpe attığını belirten anne, kesinlikle çocuğa zarar vermek veya öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Polis ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen cani anne dokuz yaş altı çocuğu terk etme suçu ile yargılanıyor.