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2 yaşındaki çocuğa çarpan vicdansız sürücü, aracı bırakarak kayıplara karıştı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuğa çarpan kamyonet sürücüsü, aracı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri her yerde, kaçan sürücüyü arıyor.

15.09.2019 16:402 yaşındaki çocuğa çarpan vicdansız sürücü, aracı bırakarak kayıplara karıştı!

Bursa İnegöl'de bir vicdansızlık örneği sergilendi. 2 yaşındaki çocuğa çarpan kamyonet sürücüsü, aracı olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUĞA ÇARPIP KAÇTI

Kaza Fatih Mahallesi Demirtaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Mehmetcan B.'ye 16 PJ 734 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan küçük çocuk özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ HER YERDE ARANIYOR

Çocuğa çarpan sürücü ise kamyoneti kaza yerinde bırakıp kayıplara karıştı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri her yerde kaçan sürücüyü arıyor.


İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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