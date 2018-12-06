Vicdansız sürücü çarptı kaçtı
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesine bağlı sinanbey Mahallesinde seyir halindeki araç yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgilere göre olay Sinanbey Mahallesi Zafer caddesi meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Beyza A.'ya seyir halinde olan 11 DB plakalı ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü çarpıp kaçtı. Kaza sonucu hafif yaralanan bayanın yardımına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. Ayağında yaralanan Beyza A, ayakta durmakta güçlük çekince ambulans gelene kadar vatandaşlar tarafından getirilen tabure üzerine oturdu. Yaralı Beyza A.'ya gelen 112 acil servis ekipleri yaptıkları müdahale sonucu inegöl devlet hastanesine kaldırıldı.Emniyet ekipleri çarpıp kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı.
Bursa,İnegöl
06 Aralık 2018 Perşembe 22:36