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Vicdansız sürücü çarptığı kediyi yaralı bırakıp kaçtı

Vicdansız sürücü çarptığı kediyi yaralı bırakıp kaçtı Otomobilin çarptığı kedinin imdadına hayvanseverler yetiştiİSTANBUL - Esenler'de vicdansız sürücü sokak üzerinde bulunan kediye aracıyla çarpıp kaçtı.

23.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:35
Vicdansız sürücü çarptığı kediyi yaralı bırakıp kaçtı
Otomobilin çarptığı kedinin imdadına hayvanseverler yetişti
İSTANBUL - 'de vicdansız sürücü sokak üzerinde bulunan kediye aracıyla çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle arka ayakları ve kafasından yaralanan kediyi gören vatandaşlar Esenler Belediyesi Veteriner ekiplerini arayarak kedinin kurtulması için yardım istedi.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Oruç Reis Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü aracıyla sokak üzerinde bulunan kediye çarptı. Kimliği belirsiz sürücü kediyi yaralı halde yol ortasında bırakıp kaçtı. Sokakta yürüyen vatandaşlar yolda yaralı bir kedinin olduğunu gördü. Koşarak kedinin yanına gelen vatandaşlar aracın kediye çarptığını fark etti. Yaralı halde acı çeken kediyi gören vatandaşlar Esenler Belediyesi Veteriner Hizmetlerini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı kediyi yakalayama çalıştı. Yaralı halde korkarak kaçmaya başlayan kedi ekipler tarafından yakalanarak tedavisi yapılmak üzere Esenler Belediyesi Veteriner Hizmetlerine götürüldü. Kedinin arka ayakları ve kafasından yaralandığı öğrenildi.
Vicdansız sürücü çarptığı kediyi yaralı bırakıp kaçtı

Esenler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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