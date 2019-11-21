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Vicdansız sürücü yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı

Vicdansız sürücü yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı Ayağı kırılan yaşlı adam acı içinde kıvrandıBURSA - Bursa'da vicdansız sürücüsü, yaşlı adama çarpıp ayağını kırdı, arkasına bile bakmadan kaçtı.

21.11.2019 23:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:25
Vicdansız sürücü yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı
Ayağı kırılan yaşlı adam acı içinde kıvrandı
BURSA - 'da vicdansız sürücüsü, yaşlı adama çarpıp ayağını kırdı, arkasına bile bakmadan kaçtı.
Kaza ilçe merkezinde meydana geldi. Evinden camiye gitmek için çıkan yaşlı adama arkadan gelen bir araç hızla çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam savrulup asfalta düştü. Acı içinde kıvranan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Yaşlı adamın ayağının kırıldığını öğrenen vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamı ilk müdahaleyi yaparak Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayı gören vatandaşlar yaşlı adama çarpıp kaçan sürücüye tepki gösterdi.
Vicdansız sürücü yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı

Kestel, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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