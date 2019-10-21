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Vicdansız sürücü yol kenarındaki köpeği böyle ezdi

Vicdansız sürücü yol kenarındaki köpeği böyle ezdiBURSA - Bursa'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vicdansız sürücünün yolun kenarında duran köpeği ezdiği görülüyor.

21.10.2019 20:01
Vicdansız sürücü yol kenarındaki köpeği böyle ezdi
BURSA - Bursa'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vicdansız sürücünün yolun kenarında duran köpeği ezdiği görülüyor.
Nilüfer ilçesi Akçalar köyünde yolun kenarında karnını doyuran sokak köpeğinin üzerinden bir otomobil geçiyor. Köpeğin üzerinden geçen sürücü durmadan yoluna devam ediyor. Sürücünün bu vicdansız tavrı ise görüntüyü izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Bursa'da, cipiyle, yol kenarında mama yiyen sokak köpeğine çarpan K.B. (29), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan köpeğin bir süre kıvrandıktan sonra gözden kaybolması, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Vicdansız sürücü yol kenarındaki köpeği böyle ezdi

Bursa, Genel

Kaynak: İHA

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