Haberler » 3. Sayfa » Vicdansız sürücüsü yavru köpeğin üzerinden geçti - Haber

Vicdansız sürücüsü yavru köpeğin üzerinden geçti

Esenyurt'ta bir ticari taksi sürücüsünü yavru köpeğe aldırış etmeden, üzerinden geçerek yoluna devam etti.

22.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:58Vicdansız sürücüsü yavru köpeğin üzerinden geçti
'ta bir ticari taksi sürücüsünü yavru köpeğe aldırış etmeden, üzerinden geçerek yoluna devam etti. Yaralanan köpek acı içinde kıvranırken, sürücünün köpeği ezdiği o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada bir ticari taksi sürücüsünün yavru köpeğe aldırış etmeden üzerinden geçtiği anlara ilişkin görüntü tepkilere yol açtı.

Ne zaman çekildiği belli olmayan ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre Esenyurt'ta ticari bir taksi, siteden çıkış yaptığı sırada kapının açılmasıyla birlikte önünde bulunan yavru köpeğe aldırış etmeden üzerinden geçti. Daha sonra ise aracı geri kaçıran sürücü, köpeği bir daha ezdi. Yavru köpek acı içinde kıvranırken, vicdansız sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu sırada annesi olduğu düşünülen köpek, ise yavrusunun bir an olsun başından ayrılmadı. Yavru köpeği gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Veterinerlerin yaptıkları müdahalede kemikleri kırıldığı belirlenen yavru köpek barınağa götürdü. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:02 Sobadan çıkan kıvılcım evi küle döndürdü
14:58 Eşinin ölümüne dayanamayıp 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:58 Karaya oturan motoryatın içinden 35 göçmen, 1 organizatör çıktı
14:57 Polis, Kadıköy ve Sancaktepe'de kaçak tütün satan şahıslara göz açtırmadı
14:56 Et sıyırma makinesi ölüm getirdi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
22.11.2019 15:03:57