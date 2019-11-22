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Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti

Esenyurt'ta bir ticari taksi sürücüsü, site çıkışında bulunan yavru köpeği aracıyla ezdi. Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.

22.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:16

'ta bir ticari taksi sürücüsü yavru köpeğe aldırış etmeden, üzerinden geçerek yoluna devam etti. Yaralanan köpek acı içinde kıvranırken, sürücünün köpeği ezdiği o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada bir ticari taksi sürücüsünün yavru köpeğe aldırış etmeden üzerinden geçtiği anlara ilişkin görüntü tepkilere yol açtı. Ne zaman çekildiği belli olmayan ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre Esenyurt'ta ticari bir taksi, siteden çıkış yaptığı sırada kapının açılmasıyla birlikte önünde bulunan yavru köpeğe aldırış etmeden üzerinden geçti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Daha sonra ise aracı geri kaçıran sürücü, köpeği bir daha ezdi. Yavru köpek acı içinde kıvranırken, vicdansız sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu sırada annesi olduğu düşünülen köpek ise yavrusunun bir an olsun başından ayrılmadı.

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Yavru köpeği gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Veterinerlerin yaptıkları müdahalede kemikleri kırıldığı belirlenen yavru köpek barınağa götürdü.

Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
PLAKAYI ALALIM İŞLEM YAPALIM:plakayı seçemiyorum görebilen var mı ?
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X:GÖRÜPTE YAPTIYSAN ALLAH ÇIKARTIR
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ÖNEMLİ DEGİL:arbanin kör bölgesinde duryordu belki yavru köpek. . görmediginiz icin kaciniz simdiye kadar taslara carpmadi ki. . . hemen bela okumayin
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MİSAFİR:GÖRMEMİŞTİR ADAM HEMEN LİNÇ
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ZEKİ:vicdan ve merhamet
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MEMATİ:çoluk çocuğun aynı acıyı çeksin inşallah
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