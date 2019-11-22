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Vicdansız sürücüsü yavru köpeğin üzerinden geçti

Vicdansız sürücüsü yavru köpeğin üzerinden geçti Taksicinin köpeği ezdi anlar kamerada Anne köpek, ezilen yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadıİSTANBUL - Esenyurt'ta bir ticari taksi sürücüsünü yavru köpeğe aldırış etmeden, üzerinden geçerek yoluna devam etti.

22.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:50
Vicdansız sürücüsü yavru köpeğin üzerinden geçti
Taksicinin köpeği ezdi anlar kamerada
köpek, ezilen yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı
İSTANBUL - 'ta bir ticari taksi sürücüsünü yavru köpeğe aldırış etmeden, üzerinden geçerek yoluna devam etti. Yaralanan köpek acı içinde kıvranırken, sürücünün köpeği ezdiği o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Sosyal medyada bir ticari taksi sürücüsünün yavru köpeğe aldırış etmeden üzerinden geçtiği anlara ilişkin görüntü tepkilere yol açtı.
Ne zaman çekildiği belli olmayan ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre Esenyurt'ta ticari bir taksi, siteden çıkış yaptığı sırada kapının açılmasıyla birlikte önünde bulunan yavru köpeğe aldırış etmeden üzerinden geçti. Daha sonra ise aracı geri kaçıran sürücü, köpeği bir daha ezdi. Yavru köpek acı içinde kıvranırken, vicdansız sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu sırada annesi olduğu düşünülen köpek, ise yavrusunun bir an olsun başından ayrılmadı. Yavru köpeği gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Veterinerlerin yaptıkları müdahalede kemikleri kırıldığı belirlenen yavru köpek barınağa götürdü.
Vicdansız sürücüsü yavru köpeğin üzerinden geçti

Esenyurt, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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