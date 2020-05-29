Vicdansız taksici hakkında savcılığın kararı açıklandı

Kocaeli'de doğum yapan kadını taşımayı reddederek aracından indiren taksi sürücüsü, savcılık tarafından yardım yükümlülüğünü yerine getirmeyerek anne ve bebeğinin hayatını tehlikeye attığına karar verilerek ev hapsine alındı.

Vicdansız taksici hakkında savcılığın kararı açıklandı
29.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:40
Kocaeli'de doğum yapan kadını taşımayı reddederek aracından indiren taksi sürücüsü, savcılık tarafından yardım yükümlülüğünü yerine getirmeyerek anne ve bebeğinin hayatını tehlikeye attığına karar verilerek ev hapsine alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 21 yaşında Suriye uyruklu Ayşe Haşim'i doğum yapmak üzereyken aracından indiren taksi sürücüsü M.B. hakkında savcılık kararı açıklandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan kararda Ayşe Haşim'in taksi içerisinde doğum yaptığı, aracın içerisinin kanlandığını gören ticari taksi sürücüsü M.B.'nin ise sinirlenerek, herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmaksızın, sözlü olarak, ısrarla, doğum yapan kadını, bebeği ile birlikte taksiden inmemeye zorladığı belirtildi.

Açıklamanın devamında taksi sürücüsü M.B.'nin doğum yapan anne ve yeni doğan bebeğini, en yakın hastaneye veya sağlık kuruluşuna götürmesi veya ambulans gelene kadar taksi içerisinde bekletmesi gerekirken, taksiden indirerek, annenin ve bebeğin sağlığını tehlikeye sokarak Türk Ceza Kanunu'nun 98/1. Maddesinde yazılı 'Yardım Yükümlülüğünü Yerine Getirmemek' suçuna işlediği ifade edildi. Suçun da 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektirdiğinin belirtildiği açıklamada, M.B. hakkında sevk edildiği Gebze nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, savcılık talebi doğrultusunda konutunu terk etmemek suretiyle ev hapsi ile cezalandırılmasına karar verildiği, savcılık tarafından olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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