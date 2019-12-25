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Vicdansızlık kamerada! Bebeğini apartmanın önüne bırakıp gitti

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yeni doğmuş bir kız çocuğu apartmanın önüne bırakıldı. Bebek, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilirken, bebeği apartmanın önüne bırakan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

25.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:56 Vicdansızlık kamerada! Bebeğini apartmanın önüne bırakıp gitti

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan apartmanın girişinde yeni doğmuş bir kız bebek bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Apartmanın önüne giden polis ekipleri, puset içerisindeki bebeği yanında bir sırt çantasıyla birlikte buldu. Çantanın içerisinde bebeğe ait birçok eşya çıktı. Ekipler, yeni doğan bebeği soğuk havadan etkilenmemesi için koruma altına aldı.

Bebeği bularak ihbarda bulunan Atiye Ö. ve Mert L.'nin ifadesini alan ekipler, yeni doğan bebeği apartmanın önüne bırakan kişinin eşkalini güvenlik kameralarından belirleyerek kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ

Zeynep Atiye ismi verilen bebek, polis ekipleri tarafından sağlık kontrollerinin tamamlanmasından sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bebeğin yaşına uygun olarak bir yurda yerleştirileceği belirtildi. Yetkililer, apartman önüne bırakılan bebek ile ilgili bilgisi olan kişilerin emniyete başvurmasını istedi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan bebeği apartman önüne bırakan kişi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin bebeği taşıyarak apartmanın önüne doğru götürdüğü görülüyor.


İstanbul, Maltepe, Polis, Yaşam

Kaynak: DHA

Yaşam

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