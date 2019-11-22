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Vicento Amigo, 21 Aralık'ta İstanbul'da sahne alacak

Grammy ödüllü gitarist Vicento Amigo, 21 Aralık'ta İstanbul'da konser verecek.

22.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:22Vicento Amigo, 21 Aralık'ta İstanbul'da sahne alacak
Grammy ödüllü gitarist Vicento Amigo, 21 'ta 'da konser verecek.
İspanya'da yaşayan 52 yaşındaki sanatçı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.
Sekiz yaşında gitar eğitimi almaya başlayan sanatçı,kariyeri boyunca "De mi Corazon Al Aire", "La Union", "Extremadura", "Cordoba", "De mi Coraz Al Aire", "Concierto Flamenco Para Un Marinero En Tierra", "Vivencias Imaginadas" ve "Poeta" adlı albümlere imza attı.
Sanatçı, 1988'de ve 1999'da "En İyi Flamenko Sanatçısı" ve "En İyi Flamenko Bestecisi" dallarında İspanyol Müzik Ödüllerinin sahibi oldu.
Aralarında Japonya, Fas, Tunus, Fransa, İtalya, Portekiz, Almanya, Belçika, Hollanda ve Küba'nın da olduğu çok sayıda ülkede konserler veren Amigo, 2000 yılında "Endülüs Madalyası" ile ödüllendirildi.
Başarılı sanatçı, aynı yıl Latin Grammy ödüllerinde "En İyi Flamenko Albümü" ödülünü kazandıran "Ciudad de Las Ideas" albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

İstanbul, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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