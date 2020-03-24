Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü

Takımıyla geçen ay İskoçya'da curling şampiyonasını kazanan 26 yaşındaki Vicky Wright, profesyonel kariyerine ara verip koronavirüse karşı verilen savaşa yardımcı olmak için eski mesleği hemşireliğe geri döndü.

Takım bu ayın başlarında Dünya Şampiyonası için Kanada 'ya gitti ancak organizasyon iptal edildikten sonra eve döndü.

"FARKLI BİR ŞEKİLDE FARK YARATMANIN ZAMANI GELDİ"

Wright, British Curling ile yaptığı röportajda "Her şeyin nasıl hızlı bir şekilde değiştiğini görebiliyorduk ve spor etkinliklerinden çok daha büyük öncelikler olduğunu biliyorduk. Evdeyken amirimle temasa geçtim ve geri döndüğümü ve elimden gelen her şeyi yapabileceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

"Farklı bir şekilde fark yaratmanın zamanı geldi ve şimdi daha büyük bir takımda oyunumu oynayacağım" diyen Wright Stirling şehri yakınlarındaki Forth Valley Hastanesinde gece vardiyasında çalışıyor.