29.06.2019 20:26
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Victor Lapena ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı

Victor Lapena ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Victor Lapena ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Victor Lapena ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlamaları kapsamında sözleşmesi sona ermiş olan Valerie Garnier'den boşalan başantrenörlük görevine son olarak 2018-2019 sezonunda Nadezhda Orenburg'da görev yapan ve Eurocup'ı kazanmış olan Victor Lapena'yı getirerek 44 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon planlamaları kapsamında; kaptan Tuğçe Canıtez ile 2 yıllık ve Esra Ural Topuz ile de 1 yıllık yeni mukavele yaptı. Sarı-lacivertliler transferde şu ana kadar; milli takım oyuncularımızdan Olcay Çakır Turgut ve Sevgi Uzun ile 1'er yıllık sözleşme imzalarken, yine dış transferde şu ana kadar; Ukrayna Milli Takım oyuncusu Alina Iagupova, İspanya Milli Takım oyuncusu Anna Cruz ve Amerika Milli Takım oyuncusu Elizabeth Williams ile 1'er yıllık kadrosuna kattı.
(İHA)
Kaynak: İHA
basketbol , Fenerbahçe , Güncel

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