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Victor Lapena ve Cecilia Zandalasini, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın İspanyol başantrenörü Victor Lapena ve İtalyan oyuncusu Cecilia Zandalasini, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:36
Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın İspanyol başantrenörü Victor Lapena ve İtalyan oyuncusu Cecilia Zandalasini, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Lapena ile Zandalasini, Ülker ve Etkinlik Salonu'nda, AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceledi.
İspanyol başantrenör, kategorisinde Muhammed Sayid'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğraflarını beğenerek oy verdi. Lapena, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" fotoğrafını oyladı.
Sarı-lacivertlilerin başarılı İtalyan oyuncusu Zandalasini ise haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarını seçti.
Victor Lapena ve Cecilia Zandalasini, AA'nın

Öznur Kablo, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: AA


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