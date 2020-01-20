Victor Moses, Inter ile el sıkıştı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea 'den Fenerbahçe 'ye kiralık olarak katılan Victor Moses, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'e transfer oluyor. Sarı-lacivertlilere geldiğinden bu yana istenen performansı veremeyen Nijeryalı futbolcunun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

MOSES LONDRA'YA GİTTİ

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, bugün yaptığı açıklamada, Moses'ın Londra'ya geldiğini ve kısa süre içerisinde de başka bir takıma transfer olacağını söyledi. Tüm bu yaşananların ardından Inter'in, Moses transferini birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.