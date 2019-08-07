Haberler» Spor» Haber

Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre'yi renklerine bağladı.

07.08.2019 14:29 Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre'yi renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kariyerinde Espanyol, Napoli ve Valencia formaları da giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2014 yılından bu yana Villarreal'de tüm kulvarlarda 190 maça çıktı ve 3 gol attı.

Villarreal, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:24   BB Erzurumspor'da imza günü
15:15   BB Erzurumspor 15 futbolcu ile sözleşme imzaladı
15:15   Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan tekvandocularla buluştu
15:14   İstanbullular, yelken yarışlarıyla denize doydu
15:14   Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
15:14   Victor Ruiz sağlık kontrolünden geçti
15:13   Rugani transferi bitmeden Arsenal taraftarı, sevgilisinin fotoğraflarını paylaşmaya başladı!