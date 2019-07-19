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Victor Valdes, Barcelona U19 takımının yeni teknik direktörü oldu

İspanyol ekibi Barcelona, efsane eski kalecisi Victor Valdes'in U19 takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. Katalan ekibi, Valdes ile 1+1 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu.

19.07.2019 15:24 Victor Valdes, Barcelona U19 takımının yeni teknik direktörü oldu

Barcelona, efsane file bekçisi Victor Valdes ile yeniden anlaşmaya vardı. İspanyol ekibi, eski kalecisi olan ve 2017'de İngiltere ekibi Middlesbrough'ta kariyerini noktalayan Victor Valdes'i U19 takımının teknik direktörlük görevine getirdi. Barcelona resmi sosyal medya hesaplarından 'Yuvana hoş geldin Victor Valdes' başlığıyla yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Yuvana hoş geldin Victor Valdes. Barça'nın efsane kalecisi, 1+1 sezonluğuna U-19 Takımı'nın teknik direktörü oldu."

Barcelona altyapısından yetişen İspanyol eldiven, Barca'nın ardından İngiltere Premier Lig'de Manchester United'da forma giymişti.

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Kaynak: İHA
Middlesbrough, İngiltere, Barcelona, Spor

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