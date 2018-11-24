Victoria Gölü'nde Bot Alabora Oldu: 10 Ölü

Afrika
'nın en büyük gölü Victoria'da bir botun alabora olması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. 40'dan fazla yolcunun kurtarıldığı aktarıldı.
Afrika'nın doğusunda Tanzanya
, Uganda ve Kenya
topraklarında bulunan dünyanın en büyük ikinci tatlı su gölü Victoria'da bir botun alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Uganda polisi, botun alabora sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'dan fazla yolcunun kurtarıldığını açıkladı. Uganda polisi, botta bulunan yolcu sayısının net olarak bilinmediğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. - KAMPALA
Afrika
24 Kasım 2018 Cumartesi 23:59